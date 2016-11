El Ku Klux Klan anuncia lo que hará para celebrar triunfo

Al darse a conocer la victoria de Trump en las elecciones de Estados Unidos, el Ku Klux Klan anunció un desfile de celebración para el próximo 3 de diciembre en un pueblo de Carolina del Norte y de esa forma celebrar el triunfo del magnate republicano, un triunfo que se atribuyó el grupo de extrema derecha.

Fue a través del sitio web de los Leales Caballeros Blancos del Ku Klux Klan que se dio a conocer esta noticia, aunque no precisa la hora ni el lugar, informó la revista Proceso.

Según los diarios The Independent y Los Angeles Times, en el anuncio sólo se hace referencia a un “Desfile Klavalkade Klan de Victoria” sobre un retrato ilustrado de Trump.

Fue precisamente el ex líder supremacista, David Duke, quien afirmó en su cuenta de twitter que “su gente” fue clave para que Trump ganara las elecciones.

Con respecto a las protestas contra el republicano, Duke dijo que esos “manifestantes violentos” sólo entienden con la fuerza y que hubiera deseado ser joven para participar en las deportaciones que pretenden realizar.

David Duke, quien es un exlíder del klan y exrepresentante del estado de Lousiana, perdió una carrera por el Senado y atribuyó el triunfo del magnate a la ayuda de los partidarios de la supremacía blanca.

“No se equivoquen, nuestra gente jugó un rol enorme en la elección de Trump”, dijo en Twitter.

Además el neo-nazi y fundador del Daily Stormer, Andrew Anglin, festejó así la victoria de Trump:

“Nuestro líder glorioso ha ascendido a Dios Emperador. No se equivoquen: nosotros hicimos esto. Si no fuera por nosotros, no hubiera sido posible. La raza blanca está de vuelta en el juego. Y si nosotros estamos jugando, nadie puede vencernos. Los triunfos no van a parar”.

Según la revista indica que investigadores del programa sobre extremismos de la universidad George Washington, dijeron que en septiembre pasado que blancos nacionalistas y neo-nazis, aumentaron su presencia en Twitter, sobre todo entre 2012 y 2016.

Además aseguran que los creyentes en la supremacía blanca estaban “ferozmente” comprometidos con la candidatura de Trump.

This is one of the most exciting nights of my life -> make no mistake about it, our people have played a HUGE role in electing Trump! #MAGA pic.twitter.com/HvJyiJYuVa

— David Duke (@DrDavidDuke) 9 de noviembre de 2016