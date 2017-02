El incómodo saludo entre Donald Trump y el primer ministro de Japón (VIDEO)

El primer ministro japonés Shinzo Abe pasó un momento incómodo junto a Trump. Y es que en la primera reunión bilateral en la Casa Blanca, el saludo entre el presidente de Estados Unidos y Shinzo Abe, provocó fuertes reacciones.

Trump jaló la mano de Abe, le dio palmaditas varias veces y la sostuvo durante 19 segundos.”Manos fuertes”, le dijo Trump a Abe mientras los medios tomaban fotógrafías.

El magnate tiene un particular saludo de manos que incluye un tirón hacia su cuerpo con la mano de la otra persona, algo que generó incomodidad y una cómica reacción por parte de Abe.

Cuando finalmente decidieron terminar con la pose para las cámaras, el primer ministro japonés no pudo ocultar su cara de alivio. Esa reacción se ha hecho viral en redes sociales.

An honor to host Prime Minister @AbeShinzo in the United States. pic.twitter.com/f6TvfZ6sMj

— President Trump (@POTUS) 10 de febrero de 2017