El incómodo regalo de Melania para Michelle (VIDEO)

Como parte de la tradición en la transición de poder presidencial en EU, Melania acompañó a su esposo Donald Trump a la Casa Blanca para tomar el té con Barack y Michelle Obama.

Al saludar a Michelle, Melania le entregó una caja azul claro, característica de la tienda de joyería Tiffany’s.

La ahora ex primera dama recibió el presente un poco sorprendida y abrazó a la esposa del magnate.

Sin saber qué hacer con la caja Michelle volteó para entregarle la caja a uno de los asistentes, fue en ese momento cuando las cámaras captaron su cara de incomodidad, pues todos debían de colocarse en su lugar para la foto oficial.

Fue entonces que Barack salió al rescate y tomó el regalo y lo entregó a otra persona.

El contenido de la caja es un misterio, y aunque el diario The New York Times intentó contactar con un vocero de la marca de joyería para investigar qué podría haberle regalado la señora Trump a Michelle, esto fue lo que obtuvo como respuesta: “La Casa Blanca ha sido patrocinadora de la casa de Tiffany & Co. desde Abraham Lincoln”, eso y ni una sola palabra más. Sin embargo los usuarios especulan que el contenido puede ser desde joyas, comida y otras cosas.

Cuando Michelle llegó a la Casa Blanca en 2009, también entregó un regalo a su predecesora, Laura Bush. En su momento se especuló con la posibilidad de que fuera una caja de pastas para el té. Melania ha preferido obsequiar a Michelle con un detalle de Tiffany & Co., y muchos aseguran que es buena publicidad para la icónica marca.