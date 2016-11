Durante discurso de su padre uno de sus hijos no aguantó más e hizo esto (VIDEOS)

Aunque todo el mundo estaba al pendiente del discurso de Donald Trump después de que se conoció que había sido elegido como el próximo presidente de Estados Unidos, muchos usuarios de Twitter se dieron cuenta de un incidente con el hijo del magnate.

Justo en el momento en el que dirigía unas palabras a los estadounidenses, su hijo de 10 años, Barron, no podía contener el sueño y se esforzaba por no cerrar los ojos.

Sin embargo muchos justificaron la actitud del menor pues Trump dio su discurso alrededor de las tres de la madrugada, por lo que dijeron que era natural que estuviera cansado el niño.

Even Barron Trump don’t believe in his dad Donald Trump #DonaldTrump… https://t.co/nvdlTj25vP by #MISSJYP1 via @c0nvey