Dueña de restaurante mexicano en California tiene trágica muerte

Un hombre de 24 años de edad, fue detenido la noche del lunes tras ser sospechoso de apuñalar mortalmente a su madre dentro de su casa Saugus, informó el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles, informó KTLA.

María Acevedo, de 56 años, fue encontrada sin vida después de ser apuñalada en su casa cerca de Santa Clarita el lunes por la tarde.

Su hijo, Jesse Lucatero, fue detenido la noche del lunes bajo el cargo de asesinato, informaron en un comunicado de prensa.

El mortal incidente ocurrió cerca de las 24:50 en la cuadra 19500 de Castille Lane en Saugus en un área no incorporada al norte de Santa Clarita.

El esposo de Acevedo llamó al 911 después de encontrar a su mujer con puñaladas en el torso superior, dijeron las autoridades. Ella fue declarada muerta en la escena.

Acevedo vivía en la casa con su marido y su hijo. El marido también fue entrevistado, pero no estaba siendo considerado como un sospechoso, dijo la policía.

Algunos vecinos dijeron que el hijo tenía un comportamiento extraño.

“Estaba fuera en la acera y estaba desnudo, y él estaba bailando desnudo”, Sylvia Almeida, una vecina que vio al hijo en un par de ocasiones, dijo, “me quedé allí como una buena media hora hablando con él acerca de volver a entrar y le dije que si no lo hacía tendría que llamar a la policía. No me hizo caso”.

Los vecinos dijeron KTLA que Acevedo y su esposo son dueños de Margarita’s Mexican Grill en Valencia.

Un vecino llamado Rudy Boqulren dijo que el vecindario es muy tranquilo.

“Es triste que esto haya pasado aquí”, dijo. “Es muy sorprendente que hubiera matado a su propia madre,” añadió otra vecina llamada Connie.

Lucatero está detenido y se le fijó una fianza de $ 2 millones, según las autoridades.

Tanto el esposo como Lucatero fueron entrevistados por las autoridades, pero la noche del lunes, el hijo de 24 años fue esposado y fichado bajo un cargo de homicidio.

Según el LASD, en al menos dos ocasiones en el último año tuvieron que ir a la residencia, mas no especificaron de qué se trató cada visita.