Donald Trump piensa que programa de humor busca influenciar elecciones

Donald Trump se siente perseguido por los medios de comunicación y ahora dirige sus baterías hacia “Saturday Night Live (SNL)”, programa que según dice “debería ser cancelado”.

Por tercera semana consecutiva, el actor Alec Baldwin personificó al magnate e imitó los movimientos intimidantes que hizo Trump durante su debate con Hillary Clinton.

La actuación del veterano actor causó mucha risa en la audiencia del ‘laureado’ programa de humor, pero no le hizo mucha gracia al magnate.

Trump tuiteó esta mañana: “Vi que SNL hizo un programa de mi. Es hora de que se acabe ese programa aburrido y sin gracia. La personificación del Alec Baldwin apesta. Los medios influenciando las elecciones”, dijo Trump.

Watched Saturday Night Live hit job on me.Time to retire the boring and unfunny show. Alec Baldwin portrayal stinks. Media rigging election!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de octubre de 2016