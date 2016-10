Donald Trump le dijo a Obama que era el peor presidente y mire qué le respondió (VIDEO)

En sus últimos días como presidente, Barack Obama se dio la oportunidad de responder tuits en su contra durante el programa de Jimmy Kimmel Live, donde hasta contestó uno de Donald Trump.

“Obama pasará a la historia como quizá el peor presidente en la historia de Estados Unidos”, escribió el candidato republicano a la Presidencia. A lo que Obama respondió: “Bueno, estimado @realDonaldTrump, al menos pasaré a la historia como un presidente”.



El video del show cómico rápidamente se volvió viral a través de las redes sociales, por lo que actualmente ya cuenta con más de 6 millones de reproducciones, según reportan sitios noticiosos como el del periódico El Universal.

Entre otros comentarios que el presidente estadounidense recibió durante el segmento Mean Tweets (Tuits Crueles) del programa de Jimmy Kimel Live, estuvieron: “Obama es el ‘Sharknado’ de los presidentes: ruidoso, estúpido y exagerado”; “Obama no podría ni negociar que le quitaran los pepinillos a una hamburguesa”; “mi nuevo acondicionador no funciona, culpo a Obama”, “el paquete de 30 de Coors Light cuesta 23 dolares. ¡Muchas gracias, Obama”, según reportó El Universal.

Un usuario preguntó: “Barack Obama… hermano, ¿al menos levantas pesas?, a lo que el presidente respondió: “Bueno, levanté la prohibición a los habanos cubanos, eso debe valer algo”.

Cabe recordar que, ésta fue la segunda aparición del presidente de Estados Unidos en el programa de Jimmy Kimel Live, pues el año pasado también estuvo respondiendo tuits en el mismo segmento, un video que ya ha alcanzado las más de 46 millones de reproducciones a través de YouTube.