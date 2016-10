Donald Trump Jr: “Mujeres que no pueden lidiar con acoso, no pueden pertenecer a la fuerza laboral”

Donald Trump Jr. considera que una mujer que no sepa lidiar con el acoso sexual, debería considerar un cambio de carrrera.

Al menos así parece indicarlo declaraciones que hizo el hijo del magnate en el 2013 y que fueron reproducidas por The Huffington Post.

“Si no puedes lidiar con asuntos básicos, de algo que es hoy parte de día a día del mundo laboral, quizás entonces no perteneces la fuerza laboral”, dijo Trump Jr, en una entrevista cuyo audio fue reproducido por Buzzfeed.

“Quizás deberías enseñar en kindergarden, ese es un puesto muy respetable se le escucha decir”, dijo.

El hijo del magnate fue más allá y dudó que mujeres que no sepan lidiar con el acoso pueden ser parte del mundo de las grandes corporaciones.

“No puedes estar negociando contratos de billones de dólares, si no puedes lidiar con esto”.

Contrario a la opinión del hijo del magnate, el Huffington Post reprodujo una norma de la comisión para la igualdad de oportunidades de empleo.

“”Es ilegal acosar a una mujer. Es contrario a la ley de los estados Unidos, hacer comentarios ofensivos contra las mujeres”, recordó el sitio.