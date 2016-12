Dice Trump que es muy ‘inteligente’ para recibir asesoría como otros presidentes

El presidente electo, Donald Trump, habló sobre las críticas de que sólo recibe sesiones informativas de inteligencia una vez a la semana y los cuales son sobre los temas más relevantes para el país, dijo The Hill.

“Lo recibo cuando lo necesito”, dijo el republicano en una entrevista que fue transmitida este domingo en “Fox News Sunday”.

“Primero que nada, estas son personas muy buenas que me están dando las sesiones informativas, y yo digo: ‘Si algo cambia a partir de este punto, llámame inmediatamente, estoy disponible'”.

Un informe publicado la semana pasada dijo que el presidente electo recibe en promedio sólo una reunión informativa presidencial por semana. Ese número es mucho menor que sus predecesores, según un reporte de Reuters.

Trump sugirió durante la entrevista que no es necesario que él reciba los briefings presidenciales diariamente, a pesar de que nunca ha ocupado un puesto de gobierno, pero él lo ha justificado con una simple razón: “Soy una persona inteligente”, dijo el presidente electo durante la entrevista. Y agregó, “soy una persona inteligente. No necesito que me digan lo mismo con las mismas palabras cada día durante los próximos ocho años”.

Univisión dice que generalmente, cuando un candidato ha ganado las elecciones, pasa los meses anteriores a su llegada a la Casa Blanca tratando de entender los entresijos que conlleva el ocupar el puesto de la persona más poderosa del mundo, sobre todo si no tienen mucha experiencia política.

Esta información la dio la propia agencia de la CIA y en su página web afirma que “por más de 60 años, los presidentes estadounidenses han recibido de manera diaria documentos de varias fuentes de inteligencia”. El primero en hacerlo fue Harry S. Truman y así se ha mantenido desde entonces.

Al contrario que Trump, Mike Pence, vicepresidente electo, recibe este tipo de información de manera diaria.