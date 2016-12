‘Devuélvanse a su país’: echan de la piscina de un hotel a familia hispana

Ahora la hispana Ninoska Gavarrete les habla en inglés a sus hijos y los manda callar cuando los escucha hablar en español. La mujer de origen hondureño siente miedo de que alguien pueda darse cuenta que son hispanos y los vayan a discriminar.

Y es que el fin de semana terminó de la forma más inesperada, cuando una mujer les negó la entrada a la piscina a sus hijos en el Little River Casino Resort de Michigan, según cuenta el sitio de noticias de Univisión.

Los niños se bañarían en la piscina y luego en el jacuzzi, pero cuando corrían al jacuzzi, una mujer bloqueó las escaleras, se aferró al pasamanos y les dijo que no podían bañarse.

“¿Por qué no pueden?”, preguntó Ninoska. “Porque les va a dar un paro cardíaco”, respondió la mujer. “Ellos pueden bañarse 10 minutos, es lo que establecen las normas”, le replicó Gavarrete, quien dijo que lo sabía porque leyó detalladamente las reglas antes de ingresar al área. “No pueden entrar”, insistió la mujer. “Dígame por qué”, volvió a replicar la hondureña, para entonces recibir una tajante respuesta final: “¡Devuélvanse a su país!”.

Pero la madre no se rindió. Tras la insistente negativa, cargó a sus dos hijos y entró sin freno al jacuzzi. Entonces, la mujer se le acercó hasta el oído, le susurró “vuelve a tu país” y le preguntó por quién había votado en las presidenciales del 8 de noviembre. “Le dije que no le iba a decir y me dijo que era republicana”, le aseguró Gavarrete a Univisión.

La hondureña sólo encuentra dos explicaciones: La primera que sus hijos hablaban en español con otra pequeña con la que jugaban y fueron escuchados por la estadounidense. La segunda es que por su larga cabellera negra y su nariz pronunciada, con frecuencia la confunden con una mujer paquistaní. “Pienso que esta fue una de las razones por la que esta mujer nos miró raro desde que entró a la piscina”.

Después de las últimas palabras que intercambió con la mujer en el jacuzzi, tomó a sus hijos, buscó a su esposo –que jugaba en el casino– y denunciaron lo ocurrido en el hotel. “Lo hicimos porque algo similar podría pasarle a cualquiera”, dice Gavarrete.

“Nunca me vi tan diferente como me he visto desde que ganó (la Presidencia) este señor (Donald Trump)”, lamenta esta hondureña de 27 años. “Ahora le hablo en inglés a mis hijos y los mando a callar cuando hablan en español. Siento que alguien nos va a escuchar y nos va a marcar”.