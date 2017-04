Después de que Norcorea dijera que está listo para guerra… Trump hace lo inesperado (FOTO Y VIDEO)

Las tensiones entre Corea del Norte y Estados Unidos crecen, pero al parecer el presidente Donald Trump se lo toma con calma. Y es que después de que el canciller de ese país asegurara que Corea del Norte está lista para la guerra si Trump así lo desea, el republicano decidió tomarse libre la tarde del viernes para viajar a Mar-a-Lago a jugar golf, dijo CNN.

La imagen fue captada por el reportero de CNN Jay Michael, y en ella se puede ver al presidente jugando a escondidas en el campo privado de golf de su hotel en West Palm Beach.

La foto que acaba de salir a la luz pública ha generado gran malestar, según el portal.

Los tuits del presidente Donald Trump han alimentado un “círculo vicioso” de tensiones en la península coreana, afirmó el viceministro norcoreano de relaciones exteriores a The Associated Press en una entrevista exclusiva el viernes. El funcionario agregó que si Estados Unidos muestra señales de una agresión militar “imprudente”, Corea del Norte está lista para lanzar un ataque preventivo por su cuenta.

El viceministro Han Song Ryol dijo que Pyongyang ha determinado que el gobierno de Trump es “más violento y más agresivo” que el de Barack Obama. Indicó que Corea del Norte seguirá creando su arsenal nuclear en “calidad y cantidad” y subrayó que las autoridades norcoreanas están listas para irse a la guerra, si eso es lo que Trump desea.

Las tensiones entre Pyongyang y Washington tienen su origen en el presidente Harry Truman y la Guerra de Corea de 1950 a 1953, que terminó en una tregua, no un acuerdo de paz. Pero la situación se ha acalorado rápidamente desde que Trump asumió el cargo en enero.

Los ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur son los más grandes realizados hasta ahora. El portaaviones USS Carl Vinson ha sido desviado de vuelta a aguas frente a la península coreana tras dirigirse a Australia, y las imágenes satelitales de Estados Unidos indican que Corea del Norte podría llevar a cabo otra prueba nuclear subterránea en cualquier momento.

Pyongyang recientemente puso a prueba un misil balístico y asegura que está muy cerca de perfeccionar un misil balístico intercontinental y una ojiva nuclear que podría alcanzar Norteamérica.

Muchos expertos creen que a su ritmo actual de pruebas, Corea del Norte podría llegar a un nivel que podría alterar el panorama en los próximos años, durante el periodo de Trump como presidente. Pese a los reportes de que Washington considera realizar acciones militares si Corea del Norte lleva a cabo otra prueba nuclear, Han no descartó la posibilidad de una prueba en un futuro cercano.

“Eso es algo que nuestro cuartel general decide”, dijo durante la entrevista de 40 minutos en Pyongyang, que ahora se prepara para un feriado importante —y posiblemente un largo desfile militar— el sábado. “Al momento y en el lugar en que nuestro cuartel lo considere necesario, se realizará”.

Tan solo el año pasado, Corea del Norte efectuó dos de tales pruebas.

Han también dijo que los tuits de Trump han avivado las llamas.

Trump tuiteó el martes que Corea del Norte está “buscando problemas”, y reiteró su llamado a que Beijing presione a Pyongyang para que se deshaga de su programa nuclear.

El mandatario ha amenazado que si Beijing no hace más para presionar a Corea del Norte, Estados Unidos podría hacerse cargo.

“Trump siempre está haciendo provocaciones con sus palabras agresivas”, dijo Han. “No es la República Democrática Popular de Corea, sino Estados Unidos y Trump, los que crean problemas”.

“Iremos a la guerra si eso quieren”, declaró.