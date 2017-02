Desairan a miembros del Hispanic Caucus en reunión del ICE

Un desaire sufrieron los miembros del Congreso Hispanic Caucus por parte del Inmigration and Customs Enforcement (ICE), al decirles que no podían asistir a una reunión sobre deportaciones e incursiones con el director interino de este organismo, Thomas Homan.

El desaire, según informó el sitio Fusion News, se produjo después de que ICE supuestamente cancelara otra reunión planeada con el comité a principios de esta semana.

ICE dijo que la reunión fue cancelada porque se había hecho demasiado grande y no era bipartidista. La representante Grace Napolitano calificó la cancelación de la reunión del martes de “mier…”.

Diez demócratas pudieron asistir a la reunión del jueves, incluyendo a la representante Michelle Lujan Grisham y al actual presidente del Congreso Hispanic Caucus, informó Politico.

Entre los miembros que se mantuvieron fuera, estuvieron el representante Luis Gutiérrez, que tiene un largo historial criticando las políticas de deportación y abogando por los indocumentados, y el representante Rubén Kihuen, nacido en México y quien ha dicho que vivió en los Estados Unidos con una visa vencida por un tiempo antes de convertirse en ciudadano.



“He estado aquí 25 años y nunca me ha dicho el presidente de la Cámara que no puedo asistir a una reunión que he pedido”, dijo Gutiérrez visiblemente molesto.

I was asked to leave the meeting with #ICE by @SpeakerRyan staff. Never before in 20 plus years has this happened. pic.twitter.com/Vbe0BnsZNK — Luis V. Gutierrez (@RepGutierrez) 16 de febrero de 2017



“La oficina del portavoz organizó un pequeño briefing bipartidista que fue, a petición del DHS, limitado a miembros con intereses jurisdiccionales en la aplicación de la ley de inmigración”, dijo un portavoz del presidente de la Cámara, Paul Ryan, al Huffington Post.