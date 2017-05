Demócratas exigen Fiscal especial para que investigue a Trump

Tras el despido del director del FBI, James Comey, los demócratas en el Senado solicitaron un Fiscal especial que investigue de manera independiente los vínculos entre la campaña del Presidente, Donald Trump, y Rusia en las pasadas elecciones.

El líder de la minoría en la Cámara alta, Chuck Schumer, pidió de manera explícita al Procurador General adjunto, Rod Rosenstein -quien lidera dichas investigaciones-, que dé ese paso e insistió en que dicha confianza está en sus manos.

“Esta investigación debe hacerse lo más lejos posible de la Casa Blanca y tan lejos como sea posible de cualquier persona que haya sido nombrada por el Presidente Trump”, aseveró Schumer.

“La única manera en que los estadounidenses pueden tener fe en esta investigación es con el nombramiento de un investigador especial independiente que no tenga miedo”, agregó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insertó ayer a su Gobierno en una nueva tormenta política tras despedir de forma intempestiva a Comey del FBI, quien investigaba las ligas de su campaña presidencial con Rusia.

Trump justificó la decisión en una opinión del Departamento de Justicia al asegurar que Comey manejó equivocadamente en julio de 2016 la investigación sobre los correos electrónicos de la ex Secretaria de Estado Hillary Clinton.

“A pesar de que aprecio grandemente el que usted me haya informando en tres ocasiones separadas que yo no estoy bajo investigación, concuerdo sin embargo con la opinión del Departamento de Justicia que usted no es capaz de liderar efectivamente el Buró”, dijo Trump en una carta a Comey.

Según el diario The New York Times, Comey se enteró de su despido por televisión durante una visita a las oficinas del FBI en Los Ángeles al mismo tiempo que el ex guardaespaldas de Trump y hoy funcionario de la Casa Blanca, Keith Schiller, entregaba la carta a su despacho en Washington.

De 56 años y ratificado en el puesto de forma bipartidista en 2013, Comey es apenas el segundo director del FBI despedido de su puesto luego de que William Sessions fuera cesado en 1993 por Bill Clinton después de que se le comprobó la falta de pago de algunos impuestos y viajes indebidos durante el cargo.

“El Presidente removió al Director del FBI en funciones en medio de una de la más críticas investigaciones en seguridad nacional en la historia (…) que implica a los más altos funcionarios de la campaña de Trump. Esto es poco menos que ‘Nixoniano’ “, acusó el Senador demócrata Patrick Healy.