Dejan mensajes xenófobos, sexistas y a favor de Trump en la puerta del dormitorio de una joven hispana (FOTO)

Previo a la noche de las elecciones, una joven hispana llegó hasta la puerta de su dormitorio en la Universidad de Drake, en Iowa, para encontrarse con desagradables mensajes xenófobos, sexistas y a favor del candidato republicano Donald Trump.

“Hoy alguien dejó esto en mi puerta. Tan pronto como lo vi tuve un ataque de pánico porque no podía creer que alguien pudiera venir a hacerme esto. Estoy orgullosa de ser una mujer y estoy orgullosa de ser hispana. #lovetrumpshate”, escribió Chelsi Barraza en su cuenta de Facebook.

Entre los mensajes escritos en inglés en hojas de papel, se podía leer: “Vote for Trump”, “Make a Wall”, “Make America Great Again”, Hillary is a murdered”, “Women are unfit to be president”.

Una amiga de Chelsi, identificada como Kenia Alejandra Calderón, había publicado antes que ella la foto con un mensaje en inglés de desaprobación y exigencia a la vez: “Esto fue hecho a la puerta del dormitorio de dos estudiantes mexico-americanas en la Universidad de Drake esta noche. Esta es la tercera vez que les sucede algo así a estas chicas”.

En el mismo post, Kenia Alejandra recordó que “en 2012, dos niñas negras fueron llamadas chicas de Obama por (compañeros de) su piso en la misma universidad. Estoy cansada de la gente diciendo POC para ser civil y respetar las opiniones de otros, pero las mismas normas no se aplican a la mayoría blanca. Estamos cansados”.

Sin embargo, la amiga de Chelsi dijo que esto no le sorprende en absoluto, “los estudiantes de color luchan con el racismo en nuestro campus todos los días. Este es otro ejemplo para agregar a nuestra lista”.

Por eso, Kenia Alejandra exigió “que los campus de la universidad dejen de ser tan tolerantes para hablar de odio. Es muy claro cuando un mensaje está dirigido a un segmento de su población. No para crear el diálogo, sino para herir e intimidar a las comunidades marginadas”.

Termina su mensaje diciendo que “háganlo mejor, tomen la acción”.

Posteriormente publicó una actualización: “Si lo que te enfureció acerca de este post es que dijeron que ‘”las mujeres no son aptas para ser presidentes’, pero no estás enojado por el comentario de “haz un muro”, entonces no eres plenamente consciente de todo el asunto aquí. Esto no fue sólo sexista, sino que fue racista”.