Defiende McCain el TLC

Derogar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) como planteó Donald Trump tendría consecuencias dramáticas para los estados fronterizos con México.

Así lo aseguró ayer el Senador republicano por Arizona John McCain, en posición opuesta al Presidente electo, en una sesión en Foro Internacional de Seguridad en Halifax en Canadá.

“Yo vengo de un Estado fronterizo. Y cortar el TLCAN tendría un efecto dramático y significativo impacto en mi estado. Yo puedo llevarlos a un puerto de entrada en la frontera Arizona y Sonora donde uno puede ver camiones en línea hasta donde uno alcanza a ver”, indicó McCain.

“El Secretario de Hacienda de México me dijo que México hace más negocios con Arizona que con España. Déjenme decirles que nuestra relación comercial tanto con Canadá como con México es algo que tenemos que proteger por encima de todo”, agregó.

El ex candidato presidencial, cuyos comentarios fueron ovacionados por los asistentes al foro, marcó distancia frente a la posición sobre el TLC de Trump, revelando así la oposición de buen parte de la bancada republicana en el Senado, que históricamente han apoyado los acuerdos de libre comercio.

McCain añadió que la cerrazón tanto de Trump como de su ex rival en la contienda presidencial, Hillary Clinton, en contra del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) era un error.

Apenas esta semana, un borrador del equipo de transición del Presidente electo filtrado a la cadena de CNN refrendó que en enero éste emplazaría a Canadá y México a una renegociación del TLC.