Decir esto de Trump e Ivanka le cuesta su empleo a periodista

Un tweet bastó para que la periodista Julia Ioffe se quedara sin trabajo. Y es que después de su mensaje en contra de Trump y su hija Ivanka, le dijeron adiós de la empresa, publicó The Washington Post.

El medio para el que laboraba lleva por nombre Politico, sin embargo por culpa de un desafortunado mensaje en Twitter en el que sugería que tal vez Donald Trump mantenía relaciones sexuales con su hija, la trabajadora fue despedida.

El mensaje de Twitter, el cual ya fue eliminado de la cuenta de la periodista, decía exactamente: “O Trump se está foll… a su hija o está vulnerando las leyes contra el nepotismo. ¿Qué es peor?”.

A lo que se refería Julia Ioffe fue a una noticia publicada por el portal norteamericano The Hill, donde afirmaban que la hija del presidente electo ocuparía una oficina en un espacio de la Casa Blanca típicamente ocupado por la Primera Dama, a pesar de que la portavoz de Donald Trump, Hope Hicks, rechazó que vaya a ocurrir eso.

Por su parte Politico justificó el despido de Julia diciendo que “cosas como ésta [refieriéndose al tuit de Ioffe] empañan a Politico y al gran trabajo que se hace en esta compañía”.

Mientras que Ioffe se disculpó y a través del mismo Twitter dijo que no volvería a ocurrir. “Supongo que mi frase debió ser más delicada”, admitió la periodista:

La periodista ha recurrido a varios mensajes en su red social donde explica que “fue una broma nefasta” y que “no volverá a pasar”.

It was a tasteless, offensive tweet that I regret and have deleted. I am truly and deeply sorry. It won't happen again.

— Julia Ioffe (@juliaioffe) 14 de diciembre de 2016