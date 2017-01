Decía “artesanía de piedra mexicana” pero lo que ocultaba era otra cosa

Agentes de aduanas en Cincinnati interceptaron más de 20 kilos de metanfetaminas ocultas en una estatua con forma de caracol, según funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

El paquete, procedente de México y etiquetado como “artesanía de piedra mexicana”, contenía una estatua decorativa con forma de caracol que mostró “anomalías internas” durante una inspección con rayos X el 30 de diciembre, según las autoridades.

Agentes de aduanas perforaron un agujero en la estatua y encontraron 24 kilos (53 libras) de un polvo blanco cristalino que dio positivo en metanfetamina.

Los agentes de la agencia hacen una labor sobresaliente a la hora de impedir que paquetes peligrosos lleguen a ciudadanos inocentes, indicó Richard Gillespie, director de puerto en Cincinnati de la agencia aduanera.

El destino inicial de la estatua era Lawrenceville, Georgia.

