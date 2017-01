De esto hablaron Putin y Trump en llamada telefónica

El presidente de EEUU, Donald Trump, recibió hoy una “llamada de felicitación” de su homólogo ruso, Vladímir Putin, que supone un primer paso para mejorar una relación bilateral que “necesita arreglo”, informó la Casa Blanca.

“La llamada duró aproximadamente una hora y abarcó asuntos desde cooperación mutua para derrotar al Estado Islámico (EI) a los esfuerzos para trabajar juntos a fin de alcanzar más paz en todo el mundo, incluida Siria”, afirmó la residencia presidencial en un breve comunicado, al subrayar que Putin hizo la llamada.

“La positiva llamada fue un importante comienzo para mejorar la relación entre Estados Unidos y Rusia, que necesita arreglo”, subrayó la nota oficial sobre el primer contacto oficial entre ambos líderes desde que Trump juró el cargo el pasado día 20.

“El presidente Trump y el presidente Putin esperan que, después de la llamada de hoy, las dos partes puedan moverse rápidamente para atajar el terrorismo y otros asuntos importantes de preocupación mutua”, agregó la Casa Blanca.

La nota se divulgó después de que el Kremlin informara que “los presidentes abogaron por forjar una auténtica coordinación entre rusos y estadounidenses con el objetivo de destruir el Estado Islámico y otros grupos yihadistas en Siria”.

Según el Kremlin, también se abordaron otros conflictos como el árabe-israelí, las crisis nucleares iraní y coreana, el conflicto en Ucrania y otros aspectos en el ámbito de la no proliferación nuclear y la estabilidad estratégica.

“Acordaron cooperar como socios en estos y otros terrenos”, destacó la nota del Gobierno ruso, que indicó que la conversación duró unos 45 minutos.

A su vez, Putin aludió a “la importancia de restablecer los lazos económico-comerciales mutuamente beneficiosos entre los círculos empresariales de ambos países”, aduciendo que esto contribuirá a mejorar las relaciones bilaterales.

Al respecto, el Kremlin subrayó que ambas partes se mostraron dispuestos a normalizar las dañadas relaciones bilaterales de manera “constructiva y en un plano de igualdad”.

Ni la Casa Blanca ni el Kremlin precisaron si en la conversación se trató el tema de las sanciones contra Rusia por la anexión de Crimea, la injerencia en los asuntos de Ucrania y su supuesta intromisión en las pasadas elecciones estadounidenses.

El portavoz del presidente Trump, Sean Spicer, en su cuenta de Twitter, informó sobre la llamada del presidente de EE.UU. con su homólogo ruso.

La última vez que los presidentes hablaron por teléfono fue en noviembre de 2016, tras los comicios presidenciales, donde lo felicitó por su triunfo.

