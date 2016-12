Dan a concocer imagen de meteorito pasando por un volcán en erupción (VIDEO)

Un meteoro cuya imagen se hizo viral tras su paso por México y Centroamérica fue captado por una cámara que monitorea un volcán en erupción.

De acuerdo al diario La Nación , la imagen fue captada en el Volcán Turrialba en Costa Rica, por una cámara del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de ese país centroaméricano.

Según el medio costarricense, el avistamiento fue reportado en Chiapas, México, Guatemala, Honduras y El Salvador.

Varios videos mostraron el paso del meteoro pero el más inusual de todos fue el que mostró el fenómeno astronómico junto a la erupción de un volcán.

El video fue reproducido por varias cadenas noticiosas entre ellas CNN.

A meteor streaked right above a volcano in Costa Rica during a mild eruption pic.twitter.com/yGu1U3mhes

— CNN (@CNN) 30 de diciembre de 2016