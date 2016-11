¿Cumplirá Trump su promesa de investigar a Hillary Clinton?

Donald Trump dejó algunas dudas sobre si realmente asignará un fiscal especial para investigar a Hillary Clinton por el caso de los correos electrónicos.

De acuerdo al diario the Wall Street Journal, Trump fue cuestionado sobre el hecho y eludió la pregunta.

“Es algo en lo que no he pensado mucho, porque quiero resolver temas como salud, empleo, control fronterizo y reforma en los impuestos”, mencionó al diario.

La respuesta parece ‘suavizar’ la posición del recién nombrado presidente, luego de que en agosto prometió en un mitín en Ohio, “que nombraría un fiscal especial para investigar a su entonces rival en las elecciones”.

En el segundo debate en St Louis Missouri insistió en el tema.

“Si gano, voy a girar instrucciones al fiscal general para que haya un fiscal especial que vea tu situación porque nunca hubo tantas mentiras, tanta decepción”, le dijo el magnate en pleno debate.

En vez de reiterar sus amenaza, como lo hizo en posteriores mitines y hasta en un debate presidencial, el magnate tuvo palabras de elogio hacia su contrincante y reconoció que tanto ella como Bill Clinton lo llamaron tras su victoria en las urnas.

“Hillary me llamó y fue una llamada encantadora, sé que fue duro para ella, no me lo puedo imaginar. Más difícil de lo que hubiese sido para mí, y para mí hubiese sido muy duro”, reprodujo el Daily Mail.

El magnate incluso divulgó parte de las palabras que tuvo Clinton hacia él.

“No pudo ser más amable”, mencionó. “Me dijo: Felicidades Donald y yo le contesté ‘muchas gracias, fuiste una excelente contendiente’, ella es muy fuerte e inteligente”, dijo Trump.