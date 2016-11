Cubanos en Miami celebran con júbilo muerte de Fidel Castro (VIDEO)

La noticia de la muerte del exlíder de la revolución cubana, Fidel Castro tomó por sorpresa a los exiliados cubanos en el sur de la Florida, muchos de los cuales salieron a las calles para celebrar la noticia.

“Murió, murió” se escuchar decir en algunas de las transmisiones en vivo hecha a través de plataformas como la red social Twitter, Facebook Live y Periscope.

Muchos de los cubanos tocaron bocinas mientras ondeaban banderas en sitios como la pequeña Habana, especialmente en los alrededores al reconocido restaurante Versailles.

La muerte de Castro cierra un capítulo en 60 años de división entre los cubanos afines al régimen revolucionario y los que en buena parte tuvieron que rehacer su vida en la Florida a tan solo 88 millas de la isla.

La revolución cubana provocó diferentes oleadas de inmigrantes que huyeron del régimen. Algunos de los cuales lo hicieron motivados por la “Ley de ajuste cubano”, conocida también como “Ley pies secos, pies mojados”, en la cual se les permitía quedarse en Estados Unidos y tener una vía hacia la legalización de lograr poner los pies en suelo estadounidense. Por el contrario podían sufrir riesgo de ser deportados si eran interceptados en alta mar.

Uno de los puntos más dramáticos de la relación entre Estados Unidos y Cuba fue el movimiento migratorio conocido como “El éxodo de Mariel”, en el cual alrededor de 125, 000 cubanos salieron el país en un periodo de seis meses, según recordó el diario El País.

El incidente estalló a finales de la década de los setentas, luego de que un grupo de cubanos “empotró un vehículo contra una verja de la embajada de Perú”. El hecho fue “in crecendo” al punto que se abrió el puerto de Mariel y se permitió que miles de cubanos pudieran migrar a Estados Unidos. Algunos con el apoyo de compatriotas desde el exilio.

El gobierno cubano aprovechó la coyuntura para vaciar cárceles de presos comunes y enviarlos a Estados Unidos dentro del éxodo, esto le creo un duro estigma a muchos inmigrantes que salieron por el puerto, creándole mala fama a los llamados “marielitos”.

El hecho fue eje central de películas como “Scarface” (Caracortada), la cual protagonizó Al Pacino.

Tras la crisis nuevas oleadas migratorias se dieron con los llamados “balseros”, cuyo punto más polémico se dio con el rescate de Elián González, un niño “balserito” que sobrevivió a un naufragio en el que falleció su madre.

Tras una ardua batalla legal y mediática entre sus familiares en Miami y su padre en Cuba, el menor fue devuelto a la custodia de su padre, en una controversial operación que causó furia en la comunidad cubana en Florida.

