Critican duramente a congresista que celebró en Twitter la deportación de un ‘Dreamer’

Su decisión de “celebrar” en Twitter, con una foto de un tarro de cerveza, la primera deportación de un joven protegido por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) le ganó al congresista Steve King una crítica en un lenguaje muy duro por parte de una estratega de su propio partido político que, además, es hispana.

“Insípido mocoso busca atención”, escribió la estratega republicana Ana Navarro Navarro en un fuertísimo tuit al congresista King. “Como no puede completar nada, solo la hace cuando ataca inmigrantes”, añadió.

Lame, intellectual peep-squeak seeks attention. Since he can't get anything done, only time he gets it, is when he attacks immigrants. https://t.co/avd26YPWv2

— Ana Navarro (@ananavarro) April 19, 2017