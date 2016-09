Critican a Arpaio por investigar nacionalidad de Obama

El jefe de la policía de la zona metropolitana de Phoenix, Joe Arpaio, fue criticado el viernes por un rival político, quien le echó en cara haber investigado la autenticidad del certificado de nacimiento del presidente Barack Obama, el mismo día que el candidato presidencial republicano Donald Trump se retractó de su aseveración de que el mandatario no había nacido en Estados Unidos.

Arpaio puso en duda mucho tiempo la nacionalidad estadounidense de Obama y en 2012 emprendió una investigación que continuó abierta hasta hace dos meses. Incluso en alguna ocasión Arpaio envió un empleado de la jefatura de policía a Hawaii como parte de la pesquisa, esfuerzo por el que se granjeó los elogios del multimillonario.

El jefe policial defendió la pesquisa con el argumento de que los habitantes del condado la habían solicitado.

El demócrata Paul Penzone, sargento retirado de la policía de Phoenix y contrincante de Arpaio en las elecciones de noviembre, censuró el viernes la investigación y señaló que se hubiera aprovechado de otra manera al grupo de voluntarios que efectuó la pesquisa para aumentar realmente la seguridad de la comunidad.

“Vean, él tiene un recurso con una base de voluntarios y en lugar de aprovecharlo para investigaciones serias relacionadas con la seguridad pública, lo desperdicia en tonterías”, agregó.

El director de campaña de Arpaio, Chad Willems, y la jefatura de policía no atendieron de momento las solicitudes de The Associated Press para que hicieran declaraciones.

El jefe policial ha dicho que sus voluntarios encontraron causa probable de que el certificado de nacimiento del presidente era un documento falso hecho con computadora y pusieron en duda la autenticidad de una tarjeta del servicio selectivo que Obama completó en 1980. Jamás hubo arrestos derivados de la investigación.

Arpaio dijo inicialmente que no se utilizaría dinero de los contribuyentes en la pesquisa y que ésta sería financiada mediante donaciones.

Sin embargo, Arapio después se comprometió a utilizar los donativos para reembolsar al condado parte de los gastos cuando salió a la luz que había enviado a un empleado de la jefatura de policía a Hawaii como parte de las pesquisas del caso.

Arpaio se granjeó los elogios de Trump en un tuit de 2012: “Felicitaciones al @RealSheriffJoe por su eficaz investigación que asegura que el ‘certificado de nacimiento’ de @BarackObama es falso”.