Conozca a la mujer a la que Obama le pidió matrimonio antes que a Michelle (FOTOS)

¿Otra mujer en lugar de Michelle pudo haber llegado a la Casa Blanca?Una noticia está dando de qué hablar en las redes. Y es que la última biografía de Obama titulada Rising Star y escrita por David J. Garrow, desvela un dato hasta ahora desconocido para la mayoría: Barack le pidió matrimonio a una novia anterior a Michelle.

Se trata de una joven de origen holandés y japonés llamada Sheila Miyoshi Jager. Según el diario Vanguardia, la mujer era dos años más pequeña que el predecesor que Trump y vivieron un idilio en la época universitaria, cuando ambos vivían en Chicago. Actualmente ella es profesora en la Universidad de Oberlin (Ohio) y ha participado en Rising Star para contar detalles de aquel noviazgo.

Aseguran que los padres de Sheila no veían con buenos ojos una boda con Obama: “En el invierno de 1986, cuando fuimos a visitar a mis padres, él (Barack Obama) me pidió matrimonio”, afirmó ella a Garrow.

Supuestamente los familiares se opusieron a dar ese paso al considerarla demasiado joven aún con sus 23 años. Sheila le contestó que “todavía no” y siguieron juntos como novios.

El autor del libro describe al joven Obama como una persona con grandes ambiciones políticas y añade que desde edad temprana le dijo a sus amigos que quería ser alcalde de Chicago, senador, gobernador de Illinois o que quería trabajar en algún ministerio, incluso a algunos les dijo que su verdadera intención era convertirse en presidente de Estados Unidos.

Precisamente esa fuerte ambición por destacar en la política fue la causante de que la relación entre Obama y su novia previa a Michelle se rompiera.

Vanguardia continúa diciendo que a principios de 1987, cuando Barack tenía 25 años, cambió su personalidad. “Se convirtió en alguien muy ambicioso de pronto. Recuerdo claramente cuando ocurrió esa transformación. Llevábamos cosa de un año juntos y ya tenía en su punto de mira convertirse en presidente”, explica Jager en el libro.

Después de unos años, Barack conoció a Michelle y ahí surgió un amor que los ha mantenido juntos desde entonces. Jager siguió con sus estudios y contactó alguna vez más, de manera esporádica, con su ex mediante cartas cordiales. Echando la vista atrás recuerda que Obama tenía “una profunda necesidad de ser amado y admirado”.

Además explican en la biografía que para Obama la imagen que ofrecía era muy importante, pues para cumplir “su destino político” debía ofrecer una identidad plenamente afroamericana”.

También dice que según el libro, Obama pensaba que tener una cónyuge de distinta etnia podría obstaculizar sus aspiraciones de futuro. “Para ello era mejor alguien del perfil de Michelle antes que el de Sheila”, finaliza.

