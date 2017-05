Conductora de Fox News podría remplazar a Sean Spicer (FOTO)

Kimberly Guilfoyle está en conversaciones con el gobierno del presidente Donald Trump respecto a reemplazar a Sean Spicer como portavoz de la Casa Blanca, dijo el martes la conductora de la cadena de televisión Fox News.

La ex primera dama de San Francisco dijo al Mercury News en San Jose, California, que tomar el cargo o tener otra participación en el área de prensa de la Casa Blanca “ha sido planteado por varias personas” del gobierno de Trump.

Guilfoyle, quien es una de las conductoras del programa “The Five” de Fox News, señaló que está en contacto regular con miembros del gobierno como parte de su trabajo.

Guilfoyle, de 48 años, fue considerada originalmente como secretaria de Prensa durante la transición presidencial, pero se le dio el empleo a Spicer, quien era vocero del Comité Nacional Republicano.

Spicer tuvo un mal inicio en su trato con reporteros y en días recientes han corrido rumores en Washington, D.C. de que podría ser reemplazado.

Lots of news to cover.. Tune into @TheFive 9pmET @FoxNews pic.twitter.com/a0vCheq2JF

— Kimberly Guilfoyle (@kimguilfoyle) 17 de mayo de 2017