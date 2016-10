Condenan a 69 años a ex entrenador de lucha libre por abusar de sus alumnos

Thomas Joseph Snider se aprovechó de su condición como entrenador de lucha libre en la Secundaria Torrance, para tocar a sus alumnos de manera inapropiada, al mismo tiempo que se aprovechaba para verlos bañarse y a otros incluso hasta les hizo masajes.

Por todo esto, el ex entrenador de 48 años de edad fue hallado culpable por un jurado que lo condenó a 69 años por abusar sexualmente de 25 estudiantes, según información publicada por el sitio web de CBS Los Ángeles.

El 13 de octubre, Snider había sido declarado culpable de 26 cargos de actos lascivos contra un niño de 14 o 15 años de edad, tres cargos de actos lascivos a un niño menor de 14 años y ocho cargos por delito menor de abuso de menores, de acuerdo con la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles. Un jurado también encontró cierto un alegato de que había múltiples víctimas.

Mientras trabajaba como entrenador de lucha libre en 1995, 1996 y del 2013 al 2015, Snyder supuestamente abusó de 25 estudiantes entre las edades de 13 y 16 años de edad, con el pretexto de checar si los muchachos sufrían de enfermedades en la piel, de acuerdo con pruebas presentadas en el juicio.

Durante las llamadas inspecciones de la piel, Snyder hizo que las víctimas se quitaran la ropa y algunas veces hasta tocó los genitales de los muchachos, según dijeron los fiscales.

También observó a los estudiantes bañarse y les hizo masaje a varios de ellos.

Los funcionarios escolares se dieron cuenta de la mala conducta, después de que los estudiantes dijeron oponerse a los exámenes de la piel desnuda.

La madre de una de las víctimas no se contuvo al hablar con CBS2, cuando se le preguntó si pensaba que la prisión era suficiente: “La justicia honestamente sería si pudiera matarlo yo misma, pero eso no va a pasar”.

La madre -que optó por no utilizar su nombre o su rostro a cuadro- no tuvo piedad: “Sólo le deseo una muerte dolorosa y lenta”, dijo, “es mórbido, es enfermizo. Eso es lo que deseo. Le deseo nada más que dolor”.

Mills dijo Snyder no mostró ninguna emoción durante la sentencia de 90 minutos, tiempo durante el cual el padre de una de las víctimas habló.

“Estoy seguro de que la corte tomará la mejor decisión que crea conveniente para sostener al Sr. Snyder como responsable de la crisis que ha aportado a nuestros hijos y familias”, dijo el padre.