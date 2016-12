Colegio electoral se reunirá mañana

Un total de 538 personas que integran el colegio elctoral se reunirán mañana para determinar, quién será el próximo presidente.

La reunión según NBC se realizará con la participación de los electores de los 50 estados más Washington, DC.

La reunión será seis semanas después de que Donald J. Trump se declarara como ganador de los votos electorales, esto pese a perder en el voto popular.

En anteriores elecciones, la reunión de los delegados ha sido poco más que un mero formalismo, sin embargo en la reunión de mañana tiene circunstancias especiales, ya que agencias como la CIA y el FBI llegaron a la conclusión de que Rusia trató de intervenir las elecciones y dañar la campaña de la demócrata Hillary Clinton.

Muchos líderes y personajes públicos han pedido a los miembros que reconsideren su decisión, algo que pocos preveen que ocurra y que a todas luces sería insólito.

“Honestamente me he visto impactada”, dijo Joyce, una republicana de 72 años que se ha visto sorprendida con algunos de los acontecimientos que han rodeado a Donald Trump en los últimos días.

“Pero he firmado un juramento de lealtad y eso es lo que importa”, reprodujo el Washington Post.

De acuerdo al New York Times, los electores son personas escogidas por los partidos en los estados que son líderes o oficiales electos con fuertes conexiones tanto con el partido como con los líderes políticos.

Estos se reunirán para elegir a dos puestos: El presidente y el vicepresidente.

Aunque tienen un juramento al partido, no están obligados constitucionalmente a cumplirlo.

De hacerlo, bajo algunas leyes estatales podrían ser multados, descalificados y hasta remplazados pero no pueden enfrentar acciones legales por cambiar su decisión.