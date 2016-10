Clinton saca una mínima ventaja a Trump a ocho días de las elecciones

La candidata demócrata a la casa Blanca, Hillary Clinton, saca una ventaja de entre uno y tres puntos a su rival republicano, el magnate Donald Trump, a ocho días de las elecciones, según dos encuestas publicadas hoy.

De acuerdo con un sondeo del diario The Washington Post y la cadena ABC News, elaborado del 25 al 28 de octubre entre 1.781 adultos, Clinton logra un apoyo del 46 por ciento, frente al 45 por ciento que obtiene Trump.

El candidato del Partido Libertario, Gary Johnson, consigue un respaldo del 4 por ciento, mientras que la aspirante del Partido Verde, Jill Stein, recibe el visto bueno del 2 por ciento, según la encuesta, que tiene un margen de error del 2,5 por ciento.

El estudio se divulgó después de que el director del Buró Federal del Investigación (FBI), James Comey, anunciara el pasado viernes la reapertura de la pesquisa sobre el uso de un servidor privado de correos electrónicos para manejar información confidencial que hizo Clinton cuando ejercía de secretaria de Estado (2009-2013).

El sorprendente anuncio, criticado por los demócratas y alabado por los republicanos, ha puesto el foco en la ex primera dada, que ha tenido que volver a dar explicaciones sobre el escándalo, y ha dado munición a Trump, quien ha centrado sus ataques en ese caso.

No obstante, el 63 por ciento de los consultados en la encuesta de The Washington Post y ABC News indica que la reapertura de la investigación no cambiará el sentido de su voto, en tanto que un 34 por ciento asegura que es “menos probable” que vote a Clinton.

El escándalo sí parece haber hecho mella en la ya de por sí baja popularidad de la ex secretaria de Estado, ya que el 60 por ciento tiene una imagen desfavorable de ella, frente al 58 por ciento que hace una valoración negativa del magnate inmobiliario.

Esos datos confirman, una vez más, que la ex primera dama y el multimillonario neoyorquino son los dos candidatos presidenciales más impopulares de la historia moderna en Estados Unidos.

Otro sondeo de intención de voto, publicado hoy por el diario especializado Politico y la empresa demoscópica Morning Consult, otorga a Clinton un apoyo del 42 por ciento, en comparación con el 39 por ciento de Trump.

Esa encuesta, hecha durante el pasado fin de semana entre 1.772 votantes, da a Johnson un 7 por ciento y a Stein un 5 por ciento.

Si no se toma en cuenta a esos dos aspirantes, la ex secretaria de Estado aún mantiene tres puntos de ventaja, con el 46 por ciento, frente al 43 por ciento del empresario.

El sondeo, que tiene un margen de error del 2 por ciento y se efectuó tras al anuncio del FBI, revela que el 39 por ciento no variará su voto a la luz de la reapertura del caso de los correos electrónicos de Clinton.

Un 33 por ciento confiesa, sin embargo, que es “menos probable” que vote a la ex primera dama.

El 45 por ciento, además, coincide con Trump en que el caso de los correos es peor que el Watergate, que desembocó en la dimisión del presidente Richard Nixon en 1974.

Según la web RealClear Politics, que confecciona una media de las encuestas publicadas en el país, Clinton saca hoy a Trump una ventaja de 2,5 puntos.