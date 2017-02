Clinton pide a los demócratas unión y capitalizar el descontento con Trump (VIDEO)

La excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton instó hoy a su partido a mostrar unidad para avanzar políticas progresistas y capitalizar con victorias electorales el descontento con la Presidencia del republicano Donald Trump.

“Como demócratas tenemos que avanzar con valentía, confianza y optimismo y enfocarnos en las elecciones que debemos ganar este año y el siguiente”, aseguró Clinton en un vídeo grabado, que se hace público en la víspera de que el Partido Demócrata elija a un nuevo presidente del órgano directivo de la formación.

Las elecciones para encabezar el Comité Nacional Demócrata (DNC) son vistas como indicador de cuál será el rumbo del partido de cara a las elecciones legislativas de 2018 y las presidenciales de 2020.

La facción más progresista, representada por el congresista Keith Ellison, y la más alineada con el ala tradicional, en el que el favorito es el exsecretario de Trabajo Tom Pérez, se disputan tomar las riendas del DNC.

Clinton, que no ha dado su apoyo a ninguno de los contendientes, aseguró que las ideas demócratas plasmadas en programa del partido durante la convención que la convirtió en candidata presidencial en el verano de 2016 “inspiran hoy a líderes y activistas en todo el país”.

“En todas partes vemos a gente marchando, protestando, tuiteando, expresándose y trabajando por un Estados Unidos con esperanza, inclusivo y con un gran corazón”, añadió Clinton.

“Hagamos que la resistencia, sumada a la persistencia, sea equivalente de progreso para nuestro partido y nuestro país”, aseguró la ex secretaria de Estado.

La excandidata presidencial ha mantenido un bajo perfil y no ha entrado en debates políticos públicos desde su derrota electoral en noviembre del año pasado.

Clinton era vista como la favorita para hacerse con la Presidencia y pese a ganar el voto popular por casi 3 millones de papeleta, fue Trump el que se impuso por sorpresa en el sistema del Colegio Electoral, definido por el peso demográfico de cada estado.

Let resistance plus persistence equal progress…here was my message to Democrats today.https://t.co/7HpG7dDF6H

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) 24 de febrero de 2017