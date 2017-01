Clinton es ‘culpable como el infierno’: Trump

Mientras Hillary Clinton ha anunciado sus planes para asistir a la toma de protesta de Donald Trump en Washington, el presidente electo la ha definido tan “culpable como el infierno”.

El magnate republicano ha usado sus últimas publicaciones en su cuenta oficial de Twitter, para referirse a la excandidata demócrata: “¿De qué se queja la gente de Hillary Clinton con respecto al F.B.I. Sobre la base de la información que tenían, nunca debieron autorizarla para ser candidata: culpable como el infierno. Fueron muy amables con ella. Ella perdió porque hizo campaña en los estados equivocados, ¡no entusiasmó!”.

What are Hillary Clinton’s people complaining about with respect to the F.B.I. Based on the information they had she should never…..

have been allowed to run – guilty as hell. They were VERY nice to her. She lost because she campaigned in the wrong states – no enthusiasm!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de enero de 2017