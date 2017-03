Clinton dice que la retirada de reforma sanitaria es una victoria para EEUU

La excandidata demócrata a la presidencia, Hillary Clinton, aseguró hoy que la retirada del Congreso de la reforma sanitaria propuesta por el presidente Donald Trump es “una victoria para todos los estadounidenses”.

“Hoy fue una victoria para las 24 millones de personas que estaban en riesgo de perder su cobertura sanitaria, para los mayores, para las familias que luchan contra la silenciosa epidemia de la adicción, para las nuevas madres y todas las mujeres”, afirmó Clinton en un comunicado publicado en la red social Twitter.

Pam, who is raising her grandson because his parents are struggling with opioid addiction – a silent epidemic in so many communities. pic.twitter.com/PhfjzMTF1j — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 24 de marzo de 2017

“Sobre todo, es una victoria para cualquier persona que crea en que una asistencia sanitaria asequible es un derecho humano”, agregó la antigua secretaria de Estado, que formó parte de la administración de Barack Obama, que puso en marcha el actual plan sanitario del país.

A continuación, Clinton expuso en su cuenta social una serie de fotografías de personas en situaciones vulnerables, como “Angelina, una joven mujer con autismo que ya se está preocupando por quién cuidará de ella cuando sus padres ya no estén”.

Angelina, a young woman with autism who is already worrying who will take care of her when her parents are gone. pic.twitter.com/LwLQ8VcCsK — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 24 de marzo de 2017

La reacción de Clinton se produce a penas dos horas después de que Trump se viera forzado a retirar del Congreso una legislación para sustituir la actual estructura sanitaria, aprobada en 2010 con la idea de dar mayor acceso a tratamientos médicos a personas con menos recursos del país.

Trump tuvo que cancelar su primer gran proyecto de ley después de conocer que para ser aprobada no contaba con el apoyo suficiente en el Congreso, ni siquiera entre los miembros de su partido.

Clinton afirmó, sin embargo, que la lucha por un buen sistema sanitario aun no ha llegado a su fin.

“Tenemos que seguir rechazando en un futuro las malas ideas y dar la bienvenida a las buenas para que la asistencia sanitaria sea más asequible, pero hoy nos recuerda que no hay ningún sustituto a la resistencia y defensa de nuestros valores”, aseveró la exsecretaria de Estado.