Cliente escribe mensaje racista a mesera (VIDEO Y FOTO)

Un comensal escribió un mensaje racista en el recibo que le dejó a una mesera afroamericana en un restaurante en Virginia, desatando el repudio del público.

El suceso ocurrió en el restaurante Anita’s New Mexico Style Café, en Ashburn, Virginia.

La prensa local publicó fotos del recibo en que el cliente escribió: “fue muy bueno el servicio pero yo no doy propinas a gente afroamericana”.

La mesera Kelly Carter dijo que el recibo fue dejado el sábado por una pareja blanca, a la cual ella les había servido desayuno. Carter dijo que en ningún momento la pareja mostró señales de animosidad o descontento.

El propietario del local, Tommy Tellez Sr., calificó el mensaje como “lamentable”, afirmando que Carter es una empleada ejemplar que se ha ganado el cariño de los clientes.

Desde entonces, muchos clientes exigen que Carter sea su mesera y a veces se le acercan para darle un abrazo o darle dinero.

