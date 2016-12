China pide a EEUU que no interfiera y Trump arremete contra ellos

Mientras China exhortó el lunes a Washington a que deje de interferir con sus adquisiciones empresarias en el extranjero, después de que el presidente Barack Obama bloqueó la compra de un fabricante alemán de semiconductores alegando motivos de seguridad, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió nuevamente contra China en medio de las críticas que ha recibido en los últimos días desde Pekín por su reciente conversación telefónica con la mandataria de Taiwán, Tsai Ing-wen.

“¿Nos preguntó China si estaba bien devaluar su moneda (haciendo más difícil a nuestras empresas competir), aplicar tasas excesivas a nuestros productos que entran en su país (Estados Unidos no lo hace) o construir un gran complejo militar en medio del mar del Sur de China?. Creo que no”, ha preguntado Trump en su cuenta de Twitter.

Did China ask us if it was OK to devalue their currency (making it hard for our companies to compete), heavily tax our products going into..

