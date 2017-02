Chelsea Clinton participa en una protesta contra Trump en Times Square

Miles de personas protestaron hoy en contra de las medidas migratorias impulsadas por el presidente, Donald Trump, durante un acto en Nueva York al que asistió, entre otros, Chelsea Clinton.

La hija del expresidente Bill Clinton y de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton se unió a la concentración celebrada en la céntrica plaza Times Square en solidaridad con los miembros de la comunidad musulmana.

“Gracias a todos los que han organizado hoy #IAmAMuslimToo (#YoTambienSoyMusulmán)”, aseguró la única hija del matrimonio Clinton en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter junto a una imagen de la protesta.

Thank you to all who organized #IAmAMuslimToo today – Charlotte’s 1st protest rally. #NoBanNoWallNoRaids pic.twitter.com/5mSXGQtPJU

— Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) February 19, 2017