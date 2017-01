Chef acusa a Trump de copiar el diseño del pastel que hizo a Obama (FOTOS)

Un chef estalló en fueria al darse cuenta de que el diseño del pastel que hizo para Obama era muy parecido al que utilizó Trump durante su posesión como presidente.

Y es que muchos se dieron cuenta que cuando el ahora presidente partió el pastel, tenía exactamente el mismo diseño presentado cuatro años atrás, durante la investidura de Barack Obama.

Fue Duff Goldman, el chef encargado de crear el pastel, quien compartió la comparación en su cuenta de Twitter. “El pastel de la izquierda es el que hice para la inauguración del Presidente Obama hace 4 años. El de la derecha es de Trump. Yo no lo hice”, dijo.

The cake on the left is the one I made for President Obama’s inauguration 4 years ago. The one on the right is Trumps. I didn’t make it. ???? pic.twitter.com/qJXpCfPhii

— Duff Goldman (@Duff_Goldman) 21 de enero de 2017