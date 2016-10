Chapo recuerda su infancia en la soledad de su detención

El diario español El País publicó extractos de un informe psicológico sobre Joaquín Guzmán Loera, ‘El Chapo’, en el que recordó pasajes de su infancia y cuál el estado emocional del líder del cártel de Sinaloa.

El rotativo tuvo acceso a los informes psicológicos de “El Chapo”, los cuales lo retratan como un “ser abatido e inseguro”.

“Nunca había tomado medicamentos y ahora tomo muchos. Eso me está haciendo mal. Si esto sigue así, creo que para diciembre no voy a estar bien”, dijo el narcotraficante.

Quizás uno de los aspectos más novedosos de la publicación ha sido pasajes recordados por Guzman sobre su infancia.

En esos recuerda la muerte de su padre, un agricultor hipertenso, que murió por un infarto cerebral, así como la influencia de su madre, quien sacó a su familia adelante.

“Mi infancia fue muy bonita”, recordó el Chapo.

Guzman recordó pasajes con su abuela cuando ella tenía ganado y él desgranaba mazorcas para dar de comer a las gallinas.

El líder del cártel de Sinaloa recordó como su abuela le pegaba con una vara si no obedecía órdenes como “ir por una vaca”.

“Me mandaba a por una vaca y si no la traía, con una baqueta para las vacas me daba; me decía hínquese ahí y había que hincarse, si no me iba peor”, publicó El País.

El Chapo también habló de sus esposas, de sus hijos reconocidos y otros fruto de amigas circunstanciales”.

De acuerdo a la publicación el Chapo ha indicado cómo el aislamiento ha hecho mella en su estado emocional y físico.

“Me siento mal del cerebro, se me están olvidando las cosas, no me acuerdo de la toalla para ir al baño”, afirma.

De acuerdo al informe, el preso 3392 sufre un trastorno de ansiedad generalizado.