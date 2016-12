Cesan a policías de Miami por “broma” racista, dice diario

Una investigación interna de la policía de Miami determinó que tres agentes novatos chatearon, presuntamente a manera de broma, sobre usar los vecindarios predominantemente afroamericanos de la ciudad como zona de práctica de tiro, reportó un diario el viernes.

De acuerdo con documentos de la pesquisa obtenidos por el Miami Herald (http://hrld.us/2hxDZZp ), los policías dijeron a un investigador que solo bromeaban. El periódico informó que los agentes Kevin Bergnes, Miguel Valdes y Bruce Alcin fueron cesados dos días antes de Navidad. Subrayó que Alcin es afroamericano y que Valdes tiene un abuelo de raza afroamericana.

Los comentarios causaron el disgusto de colegas y se dieron al momento en que el departamento es supervisado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos luego de una serie de tiroteos contra policías.

“Fue insensato, inexperto e imprudente. No debería ser tolerado”, aseguró al diario Justin Pinn, un miembro afroamericano de una junta civil que tiene la tarea de monitorear los acuerdos policiales federales en Miami. “Se supone que los agentes sean guardianes, no guerreros. No creo que lo que ellos expresaron reflejen los valores del departamento”.

El abogado Stephen Lopez, que representa a los tres policías, afirmó que los comentarios fueron sacados de contexto y que no existió mala conducta profesional.

“Dos de los agentes tienen sangre afroamericana circulando por sus venas”, dijo al periódico. “Decir que son racistas es indignante y absurdo”.

El presidente del sindicato de policías, el teniente Javier Ortiz, sostuvo que los policías deberían haber sido castigados pero no cesados, dado que sus “mensajes fueron de mal gusto, pero de ninguna manera fueron racistas”.

El incidente sucedió el 30 de junio mientras los tres agentes respondían las preguntas de otro policía novato sobre las zonas de práctica de tiro en un chat de WhatsApp por el que frecuentemente se comunicaban, publicó el diario. Según documentos obtenidos por el Herald, los policías bajo entrenamiento compartieron información del departamento a través de esa vía.