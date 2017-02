Causa polémica nota para quienes participaran en ‘Un Día sin Inmigrantes’ (FOTO)

Las redes sociales no perdonaron a la cadena de restaurantes de Austin, Texas, conocida como Chuy’s, que ante la convocatoria de “Un Día sin Inmigrantes” decidió poner una nota para sus empleados.

“Chuy’s es un gran lugar para trabajar y necesitamos su apoyo. Si usted escoge no trabajar el jueves, vamos a poner sus nombres en una gorra y los nombres que sean elejidos (sic), perderán sus trabajos”, decía supuestamente la nota escrita en español y pegada en el área de empleados de la sucursal del restaurante en Round Rock.

La imagen de la nota se regó como pólvora a través de Twitter y Facebook, donde los usuarios comenzaron a criticar la actitud de la empresa. La foto de la nota fue publicada en Twitter por el usuario @manvsparty, pero no está claro quién la escribió y la pegó en el área de empleados del restaurante, según publicó el diario El Universal.

La cadena Chuy’s publicó un comunicado en su cuenta de Twitter en el que señaló que “el mensaje colocado en su sucursal de Round Rock ya fue removido”, y añadió que la administración se ha encargado de cubrir “todos los turnos para cualquier empleado que opte por participar” en las protestas en defensa de los migrantes.

“No disciplinaremos ni aconsejaremos a ningún empleado que elija participar”, añadió la compañía.

La vicepresidente de Recursos Humanos de Chuy’s, Marsha Williams, dijo que el letrero no fue publicado por el restaurante y que el autor permanece sin identificar.

“Apoyamos a todos nuestros empleados participando de cualquier manera que quieran”, dijo Williams. “Nadie está siendo disciplinado”, aseguró.

Dijo que a cualquier empleado que eligió tomar parte en la protesta se le permitió participar, y todos los turnos fueron cubiertos con éxito. Reiteró que ningún empleado perderá su empleo si faltó al trabajo por participar en “Un Día sin Inmigrantes”.

