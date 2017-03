Causa polémica foto de Mike Pence (FOTO)

Gran polémica ha causado una fotografía del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, en una reunión en la Casa Blanca con congresistas republicanos conservadores.

Y es que en la imagen que fue compartida en redes sociales, aparece Pence tratando de convencer a los miembros del Freedom Caucus de la Cámara de Representantes de que votasen a favor de la propuesta de su partido para derogar y reemplazar Obamacare, la reforma sanitaria impulsada por el ex presidente Barack Obama.

Sin embargo, según el periódico El Mundo, la instantánea ha creado polémica en Estados Unidos, no por su contenido, sino por lo que carece. En la sala no hay ninguna mujer presente, a pesar de que uno de los puntos principales que estaban discutiendo en esa reunión era si el plan republicano para reemplazar ‘Obamacare’ debía derogar o mantener la cobertura sanitaria de cuidados esenciales de salud, entre los que se encuentran los servicios de maternidad. “Caucus de Salud de las mujeres del Partido Republicano”, tuiteó con ironía la senadora demócrata Patty Murray.

Appreciated joining @POTUS for meeting with the Freedom Caucus again today. This is it. #PassTheBill pic.twitter.com/XG6lQIy5a6

— Vice President Pence (@VP) 23 de marzo de 2017