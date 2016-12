Candidato potencial de Trump para Seguridad Nacional enviaría hasta 1 millón de personas a Guantánamo

Con sus ideas extremistas sobre el orden público, el sheriff del condado de Milwaukee, David Clarke Jr., es el candidato potencial de Donald Trump para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional.

Según informes del sitio de noticias Mother Jones, el presidente electo tenía programado reunirse el lunes con el sheriff de Milwaukee, un partidario del republicano y suplente durante la campaña.

Clarke es conocido, según el reporte, por sus opiniones extremas sobre la policía, incluyendo su convicción de que hay una guerra contra los policías (pero no de brutalidad policial) y por sus ataques contra el grupo Black Lives Matter.

Precisamente, una de sus posturas más extremas es su propuesta de suspender los derechos constitucionales de hasta un millón de personas sospechosas de terrorismo o simpatizantes terroristas, y mantenerlas indefinidamente en la prisión estadounidense de Guantánamo, Cuba.

Esta propuesta surgió en diciembre del 2015, durante el programa de radio de Clarke, titulado The People’s Sheriff, cuando sugirió que cualquier persona que publica sentimientos a favor de los terroristas en las redes sociales debe ser arrestada, privada de la protección constitucional contra el encarcelamiento ilegal (conocido como habeas corpus ), y enviada a la Bahía de Guantánamo indefinidamente.

En esa ocasión, Clarke estimó que el número de personas que podrían ser encarceladas bajo su propuesta podría llegar a 1 millón. Presumiblemente, esto incluiría ciudadanos estadounidenses.

“Sugiero que nuestro comandante en jefe debería utilizar el Artículo I, Sección 9 y tomar a todos estos individuos sospechosos, que están en el Internet vomitando la retórica jihadista … para recogerlos, acusarlos de traición y, bajo habeas corpus, detenerlos indefinidamente en Gitmo (Guantánamo), dijo Clarke.

El artículo 1, sección 9 de la Constitución autoriza al presidente a suspender el recurso de habeas corpus solamente “cuando en casos de rebelión o invasión la seguridad pública lo requiera”. Clarke agregó que encerrar a presuntos terroristas en prisiones y cárceles estadounidenses convertiría esas instalaciones en “campos de reclutamiento terrorista”. Es por eso que estas personas tendrían que ser llevadas a Guantánamo, de acuerdo con Mother Jones.

“No tenemos idea de cuántas personas han prometido lealtad o están apoyando a ISIS, dando ayuda y consuelo, pero yo sugeriría cientos de miles, yo sugeriría tal vez un millón”, dijo Clarke. “Es sólo una suposición, y luego tomas a los terroristas conocidos que están aquí, y piensas ¿vamos a arrestar a toda esta gente y ponerlos en las cárceles y luego condenarlos? Es una estupidez. Y mantenerlos indefinidamente bajo una suspensión de habeas corpus, estamos en guerra, es un tiempo de guerra, se necesita una acción audaz y agresiva”.

No está claro qué tipo de comentario o acta desembarcaría indefinidamente a un ciudadano estadounidense en Guantánamo bajo el plan de Clarke. En el segmento de radio, dijo que no estaba sugiriendo detención indefinida por “alguna declaración inocua, no voy a ir tan lejos”. Señaló a la “mujer en San Bernardino” como ejemplo, refiriéndose a la mujer en el ataque terrorista en San Bernardino, California, que prometió lealtad a ISIS en Facebook poco antes de asesinar a 14 personas. “Eso está más allá de los límites”, dijo. Pero también dijo que cualquier persona que haya “prometido lealtad o esté apoyando a ISIS, dando ayuda y comodidad” calificaría. Él no dijo cómo los tweets y las publicaciones de Facebook serían supervisados, o cómo 1 millón de personas serían arrestadas y encarceladas en una prisión, que hasta ahora ha tenido menos de 800 prisioneros, concluye el artículo de Mother Jones.