Candidata que pidió recuento ahora arremete contra Hillary Clinton

La candidata presidencial por el partido verde Jill Stein volvió a ser noticia luego de que lanzó varios tuits atacando a la excandidata demócrata Hillary Clinton.

Stein, quien ganó notoriedad luego de Wisconsin acogiera una petición suya para que se hiciera un recuento de votos, en un estado que se adjudicó Donald Trump.

La petición que fue calificada por el magnate como “estafa”.

Pese a que la gran beneficiada de un ‘eventual’ recuento podría ser la propia Clinton, esto no le salvó de ser blanco de los ataques de la candidata ‘verde’.

“¿Por qué la candidata, que reconoció su derrota, quiere un “#Recuento2016?, Usted no puede reactivar-desactivar la campaña”, criticó Stein.

La excandidata presidencial arremetió contra Clinton en otros 4 tuits, diciendo que solo ella estaba haciendo algo con respecto a las presuntas dudas que dejó el conteo en Wisconsin.

Why would Hillary Clinton—who holds "public" and "private" positions—want to engage in something as transparent as #Recount2016?

— Dr. Jill Stein (@DrJillStein) 26 de noviembre de 2016