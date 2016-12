Campaña de Trump toma acciones para detener recuento de votos

La campaña del presidente electo Donald Trump presentó una objeción al pedido de la candidata presidencial del Partido Verde Jill Stein para hacer un recuento manual de los votos de las elecciones presidenciales en Michigan.

La objeción presentada el jueves demorará o bloqueará el recuento, que el estado planeaba comenzar el viernes.

La Junta de Escrutinios del Estado programó una reunión para el viernes para escuchar los argumentos. El Buró de Elecciones de Michigan dijo que no puede iniciar el recuento de votos hasta dos días hábiles después que la junta bipartidista de cuatro miembros resuelva la objeción.

Los abogados de Trump dicen que Stein, que finalizó cuarta en Michigan, no está “agraviada” por ningún presunto fraude ni error, que un recuento no podría ser finalizado a tiempo y que su petición no fue firmada adecuadamente. Trump dice que Stein ha pedido un recuento costoso y largo “sobre la base de nada más que conjeturas”.

Stein ha pedido también recuentos en Pennsylvania y Wisconsin, que comenzó el proceso el jueves.