California buscará independizarse tras el triunfo de Donald Trump

La elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos brindó un enorme impulso en las redes sociales a una campaña en el estado de mayor población del país: Un plan para someter a votación una potencial secesión.

La Campaña a Favor de la Independencia de California espera incluir una pregunta en la boleta de las elecciones de noviembre de 2018 que autorizaría un voto de independencia a nivel estatal para la primavera de 2019.

La campaña había recibido poca atención hasta la elección del martes, que también permitió a los republicanos mantener control del Congreso y aumentó la posibilidad de un cambio conservador en la Corte Suprema de Estados Unidos.

LA VICTORIA DE TRUMP

El presidente de la campaña, Louis J. Marinelli, dijo que los resultados de la elección ofrecen más pruebas de que California es más progresista que el resto de la nación. Los votantes respaldaron en la boleta medidas que incluyeron el uso de marihuana para uso recreacional y un incremento en los impuestos para los ricos. Muchos residentes de California se sintieron ofendidos por las declaraciones de Trump sobre inmigración y otros temas.

LA REACCIÓN

Conforme los resultados de las elecciones iban dándose a conocer, los contactos en la página del grupo en Facebook aumentaron de 11 mil a cerca de 15 mil y su cuenta de correo electrónico recibió aproximadamente 3 mil mensajes. Marinelli señaló que él no podía darse abasto con los mensajes por Twitter.

Al día siguiente, el grupo montó una tienda de campaña afuera del Capitolio estatal en Sacramento. Cerca de una decena de seguidores vestidos con camisetas con la frase YesCalifornia.org conversaban con los transeúntes.

“Francamente sería mejor si fuésemos nuestra propia nación”, afirmó el vicepresidente del grupo, Marcus Ruiz Evans, que consideró que el triunfo de Trump es una evidencia más de que Estados Unidos es un barco que naufraga. “Nuestro barco puede navegar por su propia cuenta”.

Al norte del estado, en Portland, Oregon, dos residentes presentaron peticiones por separado para una iniciativa a votación de 2018 para la secesión de Oregon.

INTENTOS ANTERIORES

Todo intento de llevar el tema a votación requiere la recolecta de cientos de miles de firmas.

Marinelli trató infructuosamente de presentar varias iniciativas en las boletas este año, entre ellas una propuesta de declarar a California una nación por separado, renombrar al Gobernador el “Presidente” de California e izar la bandera estatal de California sobre de la estadounidense. Tales intentos de recolección de firmas fracasaron.

Varios intentos por crear un 51º estado en el norte de California, llamado el Estado de Jefferson, también se han venido abajo. Ese movimiento generalmente atrae más apoyo de conservadores que están descontentos con el dominio demócrata en California.

¿BREXIT = CALEXIT?

Marinelli equipara las posibilidades del movimiento de tener éxito con la decisión reciente de Reino Unido de salir de la Unión Europea.

“La gente decía que el Brexit no pasaría, y luego dijeron que Trump no sucedería… Cosas que uno no espera que sucedan están realizándose, ¿por qué esto no?”, cuestionó.

Quienes respaldan la iniciativa subrayan que California, con sus 39 millones de habitantes, suele ser comparado con otras naciones, no otros estados. Cifras del Banco Mundial muestran que su economía equivalió el año pasado a la sexta más grande del mundo.

LA HISTORIA

Amenazas de separarse de Estados Unidos han formado parte de la política estadounidense casi desde la fundación del país. El intento más serio sucedió durante la Guerra Civil, cuando 11 estados del sur abandonaron la nación para crear la Confederación. El movimiento terminó con la derrota de las fuerzas confederadas.

El profesor de derecho Ronald Rotunda, de la Universidad Chapman, explicó que la Constitución no ofrece una posibilidad de secesión estatal, por lo que la única manera de hacerlo legalmente sería cambiando la Constitución —lo que requiere la aprobación del Congreso y de 38 estados.