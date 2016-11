Cadena de cines mexicana causa molestia con publicación de meme

La empresa quiso hacer promoción de una película pero las cosas de le salieron de control en las redes sociales y eso le generó una gran cantidad de críticas.

La cadena de Cines Cinemex quiso poner el toque humorístico a la promoción de la nueva película de la Mujer Maravilla, con la publicación de un meme, que lejos de causar risa terminó causando molestia entre los internautas.

El meme, es uno de los más famosos que circulan en las redes sociales.

El mismo tiene la imagen del actor Robert Downey Jr, con una expresión de exasperación, junto a otra imagen de la Mujer Maravilla que tiene el “hashtag”, primera mujer luchona . Abajo de la foto un mensaje que dice: “Y ahora van a decir que son como la Mujer Maravilla: amazona, secretaria, guerrera, luchona y madre soltera a la vez”.

Según la sección Verne del diario español El País, el tuit que se publicó ayer, fue compartido más de 4,000 veces y tiene más de 8,000 favoritos, el punto que se convirtió tendencia en la red social.

El meme con la imagen de Downey Jr, es muy famoso en las redes sociales, pero que fuese compartido por una importante cadena de cinemas, no sentó nada bien, principalmente entre la población femenina, en un país, donde según la publicación, tiene más de un 10% de madres solteras.

Una de las reacciones fue publicada en el artículo del diario español y vino deCynthia Híjar, pedagoga y creadora de la caricatura Naco Progre.

“El recurrir a agresiones contra un sector muy grande de la población y burlarse de su situación desprivilegiada carece de ingenio. Para mí, no es humor”.

El diario español no contactó, pese a internarlo, a algún personero de la cadena de cines para que dieran su versión de lo ocurrido.