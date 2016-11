Sorprenden a jefe de FBI en noche de tragos

El director del FBI, James Comey, fue captado teniendo una “noche de margaritas” en un restaurante mexicano tras un duro día en el trabajo.

Anoche, Comey anunció que la sorpresa de octubre dada por su oficina sobre el servidor privado de correos de Hillary Clinton no era tan sorpresiva después de todo.

Esos nuevos correos que encontraron en un ordenador de una de las asesoras más cercanas de Clinton, dijo, no cambiaban la decisión del FBI en julio de no procesar a la ex Secretaria de Estado.

Tal fiasco, que duró nueve días de suspenso para Clinton, provocó que políticos tanto demócratas como republicanos llamaran a la renuncia del jefe del buró.

Tras ese anuncio, Comey fue descubierto cenando comida tex-mex y bebiendo una margarita gigante en el restaurante “El Tío” en McLean, Virginia.

Alrededor de las 18:00 horas del domingo, un reportero de The Washington Post vio a Comey llegar junto con su familia al lugar, no sin antes que un agente del Servicio Secreto asegurara el lugar.

Según los encargados del lugar, pese a que algunos comensales reconocieron al director del FBI, ninguno le pidió una foto.

“Y pensar que habíamos salido a cenar para olvidarnos por unos momentos de la locura de la elección”, contó uno de los clientes al diario estadounidense.