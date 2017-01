Bush pasa momento cómico en toma de posesión de Trump (VIDEO)

Durante la ceremonia de inauguración del gobierno de Donald Trump, el expresidente George W. Bush, protagonizó uno de los momentos más cómicos de la posesión.

Bush tuvo “severos” problemas para cubrirse de la lluvia con una capa en el Capitolio.

El periódico The Huffington Post mostró en una serie de fotografías cómo el expresidente no encontró la manera de acomodar esta capa de plástico de la manera correcta.

Mientras que Hillary Clinton y Laura Bush, sí pudieron hacerlo sin ningún problema, él no pudo controlarlo en el discurso. Primero apareció en las imágenes sin poder cubrirse la cabeza o el cuerpo al mismo tiempo y entonces fue cuando comenzó el conflicto. Bush acabó utilizándolo de manta mientras reía con resignación. Su lucha con el impermeable fue captada por el fotógrafo Rick Wilking, que publicó un collage con todo el proceso en la agencia Reuters.

Rapidamente en las redes sociales, muchos usuarios notaron esa “pelea” con su “poncho” y viralizaron las imágenes.

As wack as today is at least we have George Bush tryna put a rain poncho on lmaooo pic.twitter.com/n1rbe91gRx

— victoria (@CountOnVic) 20 de enero de 2017