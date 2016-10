Bus colisiona en el desierto y se reportan al menos 7 fallecidos

Un choque con múltiples fallecidos ocurrió esta mañana cuando un bus colisionó con un camión semipesado en la interestatal 10 cerca de Indio, California.

La oficial Stephanie Hamilton confirmó las fatalidades al periódico Desert Sun de Palm Springs.

El diario indicó que el accidente ocurrió alrededor de las 7:30 de la mañana.

El medio indicó que al menos 25 pasajeros fueron llevados a diferentes hospitales de la región.

Death toll rises to at least 7 people after tour bus and a semi-truck crash in S. Calif., CHP says. https://t.co/JCGxdieil8

— The Associated Press (@AP) 23 de octubre de 2016