Bernie Sanders se burla de Trump

Después de que el presidente Donald Trump asegurara a través de sus redes sociales, que sus seguidores podrían hacer el mitín “más grande de todos“, el senador Bernie Sanders le recordó los bajos números de asistencia a la inauguración presidencial.

Trump escribió: “Tal vez los tres millones de personas que votaron para hacer Estados Unidos grande de nuevo deberían tener su propio mitín. ¡Sería el más grande de todos!”.

Maybe the millions of people who voted to MAKE AMERICA GREAT AGAIN should have their own rally. It would be the biggest of them all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de febrero de 2017