Barack Obama, Michelle y Bono salen a cenar y causan conmoción (VIDEOS)

Al parecer la poca popularidad de Trump entre los estadounidenses ha hecho que más gente valore el trabajo de los Obama. Y es que este viernes viernes 10 de marzo decenas de personas se detuvieron en la calle 345 Park Ave S, New York, NY 10010, donde queda el restaurante Upland, sólo para aplaudir a la expareja presidencial.

Ese restaurante es famoso por una hamburguesa de 21 dólares que Malia y Sasha Obama comieron junto a su papá en 2015, informó Univisión.

Dentro del lugar los Obama fueron ovacionados por todos, mientras les gritaban que los amaban. La calle incluso fue bloqueada por autos de la policía y al menos tres camionetas negras del servicio secreto para que Michelle y Barack Obama entraran al restaurante.

Según se puede ver, las personas adentro tal vez ya sabían que los Obama iban a hacer su aparición, porque algunos clientes ya tenían las cámaras listas para captar su entrada. El público los recibió con gritos histéricos.

El famoso cantante Bono ya los esperaba adentro junto a su hija, aunque él no fue captado, informó la revista Hola.

Can’t get enough of this! Barack and Michelle Obama at Upland Restaurant. (h/t https://t.co/T3J8rP3UEg) pic.twitter.com/OsMkfM66D4

— حسين محمد عدن (@ronaldo129) 10 de marzo de 2017