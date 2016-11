Baja de peso para sorprender a su esposo… pero él le pide el divorcio antes de ver el impresionante cambio

No se sentía a gusto con su cuerpo y quería sorprender a su esposo cuando éste regresara de su servicio militar con los marines, así que decidió cambiar sus hábitos alimenticios y empezar una intensa rutina de Insanity para perder unos cuantos kilos… pero fue ella quien se llevó una gran sorpresa, cuando su marido le pidió el divorcio unos días antes de que volviera.

El video donde Kailin comparte su inspiradora historia se ha vuelto viral rápidamente a través de YouTube, donde ha recibido cientos de comentarios a favor y otros tantos en contra, de quienes no están de acuerdo en que la apariencia física sea un factor para estar mejor o peor anímicamente.

Y es que según cuenta Kailin, ella encontró en el fitness una motivación para salir adelante de su divorcio, algo que “ha sido una semana difícil. Si no me conoces y no sabes mi pasado, te cuento que mi esposo está en la Marina y ahora está sirviendo fuera del país. Se fue en enero y ahora es la última semana de abril. Hoy recibí un correo electrónico de mi marido, me dijo que quiere divorciarse… ese es el letreo de ¡Bienvenido a casa! que le había hecho”, cuenta la mujer en el video con la voz entrecortada.

“Todo esto del P9OX e Insanity lo comencé para sorprender a mi esposo cuando regresara a casa de ese barco, para que viera a una mujer nueva, porque él no sabía que yo estaba haciendo este programa”, agrega en la grabación.

“Estoy aquí diciendo que si yo puedo hacer esto, al ser la esposa de un militar, con mi esposo fuera del país, y además al ahora descubrir que quiere divorciarse de mí, entonces cualquiera puede empezar a entrenar, sin importar por lo que estén pasando”, dice Kailin casi al punto de las lágrimas.

“Esto es sumamente difícil, así que este entrenamiento será increíble, les demostraré cuánta fuerza puedo tener por mí, quiero esto para mí y nadie me derrotará, hoy no soy tan fuerte, pero un día lo seré. Hoy entrenaré y todo cambiará”, continúa para dar paso a más imágenes donde se le entrenando duro a lo largo de cuatro años, durante los cuales logra un cambio impresionante en su físico.

“Básicamente he comido de forma saludable, he ido al gimnasio y he hecho ejercicio en casa, pero no he pensado en bikinis, zapatos, maquillaje, peinados ni nada. Hoy fue el primer día que me paraba frente al espejo, posando”, dice la mujer para recordar que “hace dos días fue Pascua y para quienes no lo saben, hace cuatro años cerca de esta fecha mi esposo me pidió el divorcio por correo electrónico, y fue un período muy triste”.

Kailin también recuerda que en ese tiempo “tenía mucho sobrepeso y estaba haciendo P9OX e Insanity por primera vez”; pero ahora que se ha parado frente al espejo pudo ver en su cuerpo todo el trabajo que le ha dedicado, “jamás creí que podía hacer esto cuando pesaba 88 kilos, creo que nunca podría volver a verme así, creo que nunca me había visto como estoy ahora”, revela otra vez al borde de las lágrimas, que en esta ocasión son más de emoción.

Y es que la mujer que iba a sorprender a su esposo, logró su objetivo y de ser talla 18 de pantalón, ahora es orgullosamente talla 2.